В ЧелГУ опровергли сообщения о вспышке коронавируса в вузе

По данным администрации, на занятиях отсутствуют 17 процентов студентов.

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По данным СМИ Челябинской области, в ЧелГУ зафиксирована серьёзная вспышка коронавирусной инфекции. Отмечалось, что многие студенты и преподаватели отсутствуют именно из-за ковида. При этом вуз продолжает работу в штатном режиме, не переводя всех студентов на «дистант».

В пресс-службе ЧелГУ опровергли эту информацию. Как сообщили корреспонденту «Первого областного», никакой вспышки коронавируса в вузе не зарегистрировано — анализы по отсутствующим студентам и преподавателям проводятся каждую неделю.

«О том, что кто-то из преподавателей или студентов заболел коронавирусом, мы узнаём из предписания Роспотребнадзора. За последние месяцы в университете было всего несколько таких случаев. О вспышке заболевания речи не идёт. Если человек ушёл на больничный, по разным причинам, — мы не можем узнать о его диагнозе из больничного листа», — сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Отмечается, что на текущей неделе в вузе отсутствуют 8% преподавательского состава и 17% студентов. Здесь считаются не только больничные, но и банальные прогулы пар обучающимися.

«В ситуации, когда Роспотребнадзор присылает нам предписание, на двухнедельный «дистант» уводится вся группа (такое было на биологическом и историко-филологическом факультетах) или факультет целиком (факультет лингвистики и перевода, институт права)», — добавляют в вузе.

При этом отмечено, что часть преподавателей и так работает дистанционно по согласованию с руководством – ввиду возраста или других позволяющих это сделать оснований.