Вход в ботанический сад ЧелГУ останется бесплатным

Такой исход возможен лишь в будущем.

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Пару дней назад директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер на эмоциях высказалась, что возможно вход в сад будет платным, как это, к примеру, происходит в ботанических садах при других университетах. Это связано с тем, что многие люди попросту «по-свински» относятся к растениям и животным, находящимся на территории вуза.

В пресс-службе Челябинского государственного университета информацию о введении платы за вход в сад опровергли.

«Мы будем ставить забор и в этом году его пока не будет. Поэтому сейчас ни про какие билеты на посещение сада речи идти не может. Это возможно только в планах, потому что растения очень дорогие не только для университета, но и для тех, кто за ними ухаживает», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе вуза.

На данный момент на территории сада расположены таблички, а в социальных сетях постоянно повторяются правила посещения.

«Охрана у нас тоже есть, но это 2-3 человека, которые физически не могут охватить сразу всю территорию. Кого-то успевают ловить. Но если что-то случилось — нужно вызывать полицию, составлять протокол, но охрана не может задерживать людей, не имею на это права, поэтому люди просто уходят», — добавили в ЧелГУ.

Поэтому в данный момент остается надеяться лишь на сознательность посетителей ботанического сада. Напомним, что там запрещено выгуливать животных, распивать спиртные напитки, срывать листья и цветы, воровать растения, как и в любых других местах, и оставлять мусор. Ведь на территории ботсада живет целое семейство сусликов. С ними, кстати, тоже нужно быть осторожными.

Напомним, что прошедшей весной на территории сада произошел несчастный случай — собака-такса загрызла одного из сусликов. И случилось это на глазах у прохожих. Поэтому выгуливать домашних животных на территории строго запрещается.