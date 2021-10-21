Алексей Текслер уточнил, как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы

Правительство Челябинской области разрабатывает меры поддержки для страдающих от мини-локдауна отраслей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 октября обсудил с главами муниципалитетов объявленные президентом РФ Владимиром Путиным нерабочие дни, сообщает пресс-служба правительства региона.



Губернатор подчеркнул, что необходимости вводить нерабочие дни с 23 октября (такое право президент предоставил субъектам федерации) в Челябинской области нет: «антиковидные каникулы» пройдут 30 октября — 7 ноября. В случае ухудшения ситуации нерабочие дни могут быть продлены.

«Челябинская область довольно долго удерживала стабильную эпидситуацию, но сейчас, надо сказать откровенно, ситуация ухудшилась. Прежние меры профилактики не срабатывают, число госпитализированных растет, особенно тревожит постоянный рост тяжелых случаев и летальных случаев, сокращается коечный фонд. Такая картина в целом наблюдается по всей стране, наша область, к сожалению, не исключение. Возникла необходимость в дополнительных мерах защиты наиболее уязвимых категорий жителей», – отметил губернатор.

Алексей Текслер уточнил, что нерабочие дни должны сдержать темпы заболеваемости коронавирусом. Однако обязательной самоизоляция становится только для еще не прошедших вакцинацию и неработающих граждан старше 60 лет. Их трудоустроенные ровесники должны быть отправлены на дистант. Также сдвинутся сроки школьных каникул: во многих учебных заведениях отдых должен был стартовать 4 ноября, однако, как ранее решило федеральное Минпросвещения, каникулы в Челябинской области объявят с 30 октября. Разумеется, все нерабочие дни в детских садах будут работать дежурные группы.

Кроме того, ужесточаются правила посещения ТРК, салонов красоты, фитнес-клубов, парикмахерских и тому подобных заведений: при входе в них обязательно нужно будет предъявлять QR-код и паспорт. В то же время областной оперативный штаб по коронавирусу рекомендует таким организациям приостановить деятельность полностью на время объявленного нерабочего периода. Время работы заведений общественного питания ограничивается: они должны быть закрыты с 23 до 6 часов.

Глава региона уточнил: чтобы нерабочие дни не прошли впустую, их стоит потратить на вакцинацию тем, кто до сих пор не успел привиться от ковида из-за занятости на работе.