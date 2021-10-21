Из Челябинска в Москву на ноябрьские праздники запустят дополнительный поезд

Первый рейс назначен на 1 ноября

На Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в период ноябрьских праздников запустят два дополнительных поезда в Москву. Первый, поезд № 233/234, отправится из Челябинска 1 ноября в 23:10 по местному времени. Обратно из Москвы — 3 ноября в 21:22. Следующий рейс из Челябинска назначен на 6 ноября в 04:38. Из столицы поезд будет возвращаться 8 ноября в 07:20. Информацию сообщает пресс-служба ЮУЖД.

По сообщению «РИА Новости» со ссылкой на «Российские железные дороги», дополнительные поезда не отменят, несмотря на ковидные ограничения.

«РЖД сообщили «РИА Новости», что из-за новых ковидных ограничений не планируют отменять ранее назначенные поезда на ноябрьские праздники», — сообщают «РИА Новости».

Еще один поезд будет запущен в Москву из Орска 2 и 7 ноября. Обратно поезд поедет 3 и 8 ноября.

«В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе», — отмечают в пресс-службе ЮУЖД.

Отметим, с января по август 2021 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 4,9 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это на 9,3% больше. В дальнем следовании перевезено 1,2 млн пассажиров (+23,4%), в пригородном сообщении — 3,7 млн пассажиров (+5,4%).