В Ленинском районе Челябинска построят спортивно-образовательный центр с бассейном

Проект реализуют при поддержке властей

В Ленинском районе Челябинска построят спортивно-образовательный центр «Сигнал» на базе спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сигнал» и спортивной школы по хоккею «Метеор-Сигнал». Комплекс возведут в границах улиц Новороссийская — Дербентская — Туруханская — Чистопольская. В составе центра будут средняя образовательная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Инвестором выступает специализированный застройщик «Южуралстройсервис». Проект реализуют при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, городской и районной администраций. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе компании «Южуралстройсервис».

«Организация современного кластера для развития детско-юношеского спорта в Челябинской области предусматривает, помимо развития существующих спортивных объектов, строительство не только новой современной средней образовательной школы, в которой бы учились юные спортсмены, но и также ФОК с бассейном для занятий спортом учащихся и жителей города», — рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе «Южуралстройсервис».

Спортивно-образовательный центр «Сигнал» дополнит ЖК «Новороссийский», реновацией которого «Южуралстройсервис» занимается с 2011 года. В 2021-ом застройщик завершил строительство жилых домов и благоустройство квартала в границах улиц Новороссийская — Туруханская — пер. Канатовский. С 2020 года продолжается реализация программы реновации в жилом квартале в границах улиц Новороссийская — пер. Канатовский — Туруханская — Люблинская. В настоящий момент застройщик расселил более 20 домов. Улучшили свои жилищные условия и получили новые квартиры более 200 семей. Добавим, что программа перспективного развития территории рассчитана до 2035 года. Проектные работы по созданию документации уже идут, распоряжения от администрации Челябинска на это получены.

Кроме того, «Южуралстройсервис» в роли инвестора разработал проектную документацию для реконструкции сквера «Сигнал» на улице Новороссийской и сквера «Первостроителей» на улице Гагарина, подготовил архитектурную концепцию набережной озера Смолино в границах улиц 4-ая Бирская и Цимлянская.

