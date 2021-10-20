Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с сохранением заработной платы

Кабмин готовит пакет документов для поддержки бизнеса

Президент Владимир Путин официально объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Это решение он принял на совещании в формате видео-конференц-связи из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, у россиян сохранится заработная плата во время нерабочих дней. Правительство уже готовит необходимый пакет документов для поддержки бизнеса.

Напомним, сегодня Путин разрешил регионам вводить нерабочие дни досрочно до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Во все нерабочие дни в этот период сохранится заработная плата россиян.

Согласно указу правительству и регионам поручено определить, как будут работать их учреждения культуры и здравоохранения в нерабочие дни. Соответствующий пакет документов господдержки готовится и для бизнеса.