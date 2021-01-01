Алексей Текслер с семьей и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в центре Челябинска

А накануне горожане гуляли здесь до 3 часов ночи

Несмотря на морозец ледовый городок на площади Революции не пустует. К вечеру первого января прогуляться по центру Челябинска пришли семья губернатора Алексея Текслера и глава Челябинска Наталья Котова, сообщает пресс-служба администрации города.

Этой зимой главный ледовый городок Челябинска оформлен в космическом стиле. Тематика городка соответствует грядущему юбилею: 12 апреля 2021 года исполнится ровно 60 лет, как первый человек в мире — Юрий Гагарин — полетел в космос.





Накануне днем, 31 декабря, в городке провели экстренный ремонт большой горки. Но уже к вечеру сказочная площадка работала в полноценном режиме. Горожане гуляли на площади Революции до трех часов ночи.

В этом году по причине пандемии в городке не проводятся культурно-массовые мероприятия и не работает изба Деда Мороза.