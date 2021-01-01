В Челябинской области назвали самые необычные имена новорожденных в 2020 году

Государственный комитет по делам ЗАГС подвел итоги

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области подвел итоги 2020 года. Чиновники рассказали, сколько южноуральцев вступили в брак, сколько детей появилось на свет и как их называли.

В 2020 году на территории области зарегистрированы 18 тысяч 452 брака. Более 7,6 тысячи новых семей образовались в Челябинске, более 2,5 тысячи — в Магнитогорске.

«Самыми популярными именами новорожденных были Артем и София. Среди самых необычных можно выделить женские имена Ванесса, Бэлла и Аурелия, а у мальчиков — Леонардо, Захарий и Симеон», — рассказывают в Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинской области.

За год на свет появился 32 тысячи 981 малыш: чуть больше 17 тысяч мальчиков и чуть меньше 16 тысяч девочек.