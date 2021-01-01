Синоптики из Челябинска рассказали о рекордах погоды в новогоднюю ночь

На фоне прошлых лет нынешний праздник выглядит заурядно

Новогодняя ночь на Южном Урале была морозной: температура опустилась до −20 градусов. И ближайшие дни обещают быть аномально холодными. Однако рекорды прежних лет они не побьют. В Челябинском гидрометцентре рассказали, как ранее удивлял горожан этот праздник.

«По многолетним данным, среднесуточная температура воздуха 1 января составляет −14 градусов. Однако чаще всего в этот день повторяются значения ниже сезонной нормы», — замечают синоптики.

Самая холодная погода в этот день была отмечена в 1979 году: тогда среднесуточная температура воздуха составила −41,8 градуса. В новогоднюю ночь температура понизилась до −48,3 градуса. Это абсолютный минимум за весь период наблюдений с 1900 года.

Самая высокая среднесуточная температура достигала +0,7 градусов в 1995 году. За весь период наблюдений за погодой на Южном Урале было еще три случая положительных температур. Так, 31 декабря 1947 года температура воздуха поднималась до +6,5 градуса днем, в ночь под Новый Год шел дождь, а 1 января 1948 года потеплело до +4 градусов.

В новом столетии аномальное потепление отмечено в 2002, 2004 и 2017 годах: в новогоднюю ночь температура воздуха в эти годы не превышала −5 градусов. А в 2010 году ночная температура понизилась до −32º градусов.

На этом фоне нынешний холод выглядит заурядно.