Медики рассказали о пользе движения в новогодние праздники

Как челябинцам поддержать свое здоровье после сытных застолий

Мало кто может отказаться от сытных застолий в январские праздники. А ведь усиленно есть зачастую приходится все десять дней: сначала дома, потом — у родственников, друзей. Снизить вред переедания помогает активный отдых.

«Длинные праздники — это повод почаще заниматься спортом на свежем морозном воздухе. Зимние виды спорта — это не только полезно, но и весело!» — замечают сотрудники Центра медицинской профилактики Челябинской области. Так, катание на коньках помогает насытить организм кислородом. После катка кровообращение станет более активным.

Заряд бодрости и адреналина подарят прогулочные, беговые и горные лыжи.

А катание с горки (вернее, пеший подъем на вершину горы) нагрузят все основные группы мышц взрослого и ребенка.

Хороши и такие забавы как лепка снеговика и игра в снежки. Они заменят полноценную тренировку. Чтобы слепить ту же снежную бабу, придется постоянно наклоняться, передвигать и переносить снежные комья. Это аналог обычных наклонов с утяжелением. Игра в снежки заставляет еще и бегать. Подобные игры задействуют основные группы мышц и являются аналогом аэробных занятий, но проходят гораздо веселее.

«Только зимой мы получаем уникальный шанс подышать морозным свежим воздухом и насытить свой организм кислородом», — говорят медики.

А на досуге советуют еще и петь. Это прекрасный способ тренировки дыхательной мускулатуры для тех, кто не болеет, и возможность восстановиться для тех, кто перенес заболевания легких, в том числе ковидную пневмонию.