Алексей Текслер прогулялся по новой набережной реки Уй

И прокатился на водном трамвайчике

Проект благоустройства набережной реки Уй в Троицке стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральный грант в размере 100 миллионов рублей. По лучшей набережной страны в пятницу, 5 июля, прогулялся губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Авторы проекта выигрышно подчеркнули природные особенности ландшафта. Спуск к воде по высокому берегу Уя представляет собой извилистую ленту из каменных ступеней и дорожек. А на самом верху, откуда открываются живописные виды на низкий берег реки, установили детские городки и спортплощадку. Работы по благоустройству еще не закончены, но гулять по набережной уже одно удовольствие.

Спустившись к воде, в Троицке можно отправиться на экскурсию на речном трамвайчике — он начал бегать по водной глади в этом году.

Туристический маршрут протянулся на 17 километров по рекам Уй и Увелька и включает восемь остановок. На каждой туристы выходят на берег, чтобы осмотреть очередную достопримечательность.

Речной трамвайчик запущен в Троицке по поручению губернатора, и сегодня главу региона на нем прокатили. Алексей Текслер высоко оценил и благоустройство берега, и прогулку на речном транспорте.