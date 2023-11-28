В Троицке в 2024 году запустят экскурсионный речной трамвай

Прогулочный катер поступит в город уже 15 декабря

В Троицке администрация купила речной трамвай и восемь понтонных пирсов. Уже весной в городе запустят экскурсии по рекам Уй и Увелька. В администрации города рассказали о новом экскурсионном маршруте и о водном транспорте, что будет его обеспечивать.

Глава Александр Виноградов уже анонсировал запуск речного трамвая.

«Последние проекты благоустройства в нашем городе касаются прибрежных зон и набережных. Это связано с тем, что благоустройство в историческом центре мы уже завершили (конечно же, продолжим наполнять пространства новыми смыслами на основе современных тенденций развития городской среды), и у людей появился запрос на благоустройство набережных и прибрежных зон. Поэтому сейчас активно занимаемся развитием водно-зеленого каркаса, созданием экологической тропы вдоль рек и запуском речного трамвайчика», — отмечает Александр Виноградов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер идею главы поддержал. Уже осенью город получил деньги на закупку речного трамвая и восьми понтонных причалов. Прогулочный катер «Медуза 750» и пирсы поставят в Троицк 15 декабря.

Речной трамвайчик пустят по рекам Уй и Увелька, предусмотрено восемь остановок, протяженность маршрута — 17 километров.

«Каждая остановка предусматривает высадку туристов на берег и рассказ о достопримечательностях города. Продолжительность экскурсии составляет 2,5 часа»,

— пояснили в мэрии города.

Первых пассажиров экскурсионного трамвая встретят в мае 2024 года.