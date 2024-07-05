Алексей Текслер поручил благоустроить территорию у ДК в Ясных Полянах

Возле Дома культуры обустроят также подъездные пути

Реконструированный Дом культуры в поселке Ясные Поляны посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона в пятницу, 5 июля, работает в Троицке и Троицком районе. Губернатор, осмотрев ДК, поручил благоустроить прилегающую территорию и обустроить удобные подъездные пути, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Дом культуры в поселке Ясные Поляны не знал большого ремонта с момента свой постройки в 1982 году. Туалетов и водопровода не было изначально, а в последние годы потекла крыша в спортивном и актовом залах — занятия секций и мероприятия в непогоду периодически отменяли.

В 2023 году в здании провели капитальное обновление. Строители исправили недостатки первоначального проекта и придали Дому культуры современный ухоженный вид. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» отремонтировали сцену и зрительный зал на 280 мест, купили новое световое, звуковое и проекционное оборудование и мебель.

Поселок Ясные Поляны находится на трассе Троицк — Челябинск. Удобное расположение позволяет проводить в Доме культуры культурные и спортивные мероприятия районного значения. Ежегодно устраивают более 200 событий.

Алексею Текслеру показали обновленный спортивный зал, где проходят тренировки по баскетболу и волейболу, а также занимается группа здоровья из пенсионеров. Затем главу региона провели в актовый зал, по богатству убранства похожий на настоящий театр, и в поселковую библиотеку.

В Доме культуры находится также музыкальное молодежное пространство «Культурный перекресток», которое создано школьниками поселка на средства гранта. Конкурс выиграли в этом году. На полученные деньги купили музыкальное оборудование, проекционную и звуковую системы, мебель. В Доме культуры расположена администрация сельского поселения, пункт участкового полиции. Это место является настоящим центром притяжения для детей и взрослых. По поручению губернатора территорию возле ДК благоустроят. Также сделают удобные подъездные пути.

Дал глава региона еще одно поручение. Местные дети занимаются легкой атлетикой, спортивным туризмом, волейболом, баскетболом, футболом и хоккеем. Хоккейная команда Ясных Полян показывает достойные результаты. В поселке проводится турнир по хоккею памяти Александра Безносова, в котором участвуют спортсмены южных районов области. Однако команда занимается на открытом хоккейном корте, который установили в 2017 году. Алексей Текслер решил поддержать юных спортсменов. Для корта сделают крышу, чтобы ребята могли дольше заниматься и играть в непогоду.