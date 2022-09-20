Алексей Текслер предложил новые меры поддержки граждан для ускорения темпов газификации

Губернатор Челябинской области выступил на заседании штаба по догазификации под председательством вице-премьера правительства РФ Александра Новака

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать компенсацию процентной ставки по кредиту для догазификации домов. Это, по мнению главы региона, позволит ускорить темпы газификации по всей стране. Также Алексей Текслер предложил рассмотреть новые меры адресной поддержки льготников. Об этом глава региона сообщил сегодня на заседании штаба по догазификации, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак напомнил, что задача правительства и региональных властей — обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводку газа до границ участков заявителей. При этом догазификация должна пройти без привлечения средств населения. На участке граждане самостоятельно организуют работы по подключению. Александр Новак отметил, что процент подключений домовладений остается низким.

«Благодаря активной работе „Единой России“ в 72 субъектах РФ удалось обеспечить принятие мер поддержки по подключению домовладений, прежде всего, социально незащищенных граждан. Глава государства поручил предусмотреть дополнительные меры поддержки граждан за счет бюджетов субъектов РФ с возможностью оказания помощи из федерального бюджета», — отметил зампред Александр Новак.

Уровень газификации в Челябинской области составляет 77,5%. В 2022 году в регионе на газификацию в рамках областной программы выделено более миллиарда рублей. На эти средства в 22 муниципалитетах запустят 42 объекта газификации, будет проложено порядка 400 км сетей, подключено к газу более 5 тысяч домовладений в 16 ранее не газифицированных населенных пунктах.

Кроме того, в рамках развития газификации Челябинской области, реализуемой вместе с «Газпромом», пройдет реконструкция и техническое перевооружение семи газораспределительных станций (ГРС). Возможность подключения к газу получат 22 тысячи домовладений.

Также в ходе выступления Алексей Текслер рассказал о мерах социальной поддержки в рамках программы догазификации. Предоставляются льготы на покупку внутридомового газового оборудования, подводку газа к дому. Такую помощь получали одиноко проживающие пожилые, многодетные семьи, семьи детей-инвалидов, ветераны ВОВ. В начале 2022 года список получателей выплаты расширили еще на две категории граждан: инвалидов I и II групп; совместно проживающих граждан.

«Принятые решения позволили нам подключить к газу порядка 1200 семей. Это составляет 34% от общего количества подключенных к газу домовладений по программе догазификации. В целом неплохой результат. Мы видим отдачу. У нас в работе находится еще 1240 семей, которые в ближайшее время должны получить выплаты. Сумма выплаты увеличена с 60 до 100 тысяч рублей, упрощен порядок ее получения», — пояснил Алексей Текслер.

Также на газификацию можно использовать областной материнский капитал.

«Мы считаем эту практику позитивной. Можно получить льготу как многодетная семья и еще 100 тысяч по маткапиталу (при средних расходах на подключение от 120 до 200 тысяч рублей), можно компенсировать все расходы на догазификацию», — добавил Алексей Текслер.

При этом на штабе озвучили, что высокая стоимость работ (100—200 тысяч рублей) на подключение дома к газу остается сдерживающим фактором газификации. Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность на уровне Российской Федерации разработку специализированного банковского продукта по компенсации процентной ставки по кредиту на догазификацию. Также губернатор считает возможным разработку федеральных программ, предусматривающих адресную поддержку льготников на газификацию своих домовладений.