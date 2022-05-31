В Челябинской области льготникам увеличили выплаты на покупку газового оборудования до 100 тысяч рублей

Парламентарии приняли инициативу губернатора Алексея Текслера

Во вторник, 31 мая, депутаты Заксобрания Челябинской области единогласно поддержали в первом и третьем чтении (исключая второе чтение) инициативу главы региона Алексея Текслера увеличить размер единовременной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил повысить социальную выплату по приобретению внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей. Глава региона подписал соответствующий законопроект. Сегодня депутаты его поддержали.

Напомним, что в Челябинской области, помимо бесплатного подведения газа к дому, можно возместить затраты на покупку и установку газового оборудования. В конце 2021 года по решению главы региона расширен список льготников, которые могут претендовать на компенсацию. Как ее получить — читайте в специальном материале ИА «Первое областное».

По данным министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, ведомство проведет анализ реализации закона для определения дополнительных источников финансирования.

«Предлагаемый проект разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Предлагается размер единовременной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования увеличить с 60 до 100 тысяч рублей», — выступила глава Минсоца региона Ирина Буторина.

На реализацию закона в бюджете уже предусмотрено 109,9 млн рублей, сообщила министр. По итогам первого полугодия будет проведен анализ расходования средств и, в случае необходимости, будет определяться дополнительный источник финансирования на эти цели.

Председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков прокомментировал работу над документом.

«Проект закона прошел все необходимые экспертизы, комитет по социальной политике ранее его поддержал. Просим принять проект закона, исключая второе чтение», — пояснил он.

Проект закона об увеличении размера единовременной выплаты принят в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

К июлю 2022 года завершится строительство газопровода от газораспределительной станции в селе Сыростан до Миасса. Новый объект позволит подключить к газу более 4,5 тысячи домов в Миассе, а также начать проектные работы по газификации ряда миасских поселков.