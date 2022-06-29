До конца 2022 года газифицируют 16 сел и деревень в Челябинской области

Рассказываем, где жители получат долгожданное голубое топливо

В Челябинской области в 2022 году проведут газ в 16 населенных пунктов, которые ранее никогда не были газифицированы. Об этом в среду, 29 июня, в ходе пресс-конференции по проблемам и перспективам догазификации сообщил замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Павел Самсонов.

Газ проведут в поселках Ташказган, Воздвиженка и Южный Агаповского района, деревне Селяева Аргаяшского района, поселке Саламат Варненского района и Урлядинском Верхнеуральского района. Долгожданное голубое топливо появится в деревне Сухоруково Еткульского района, селе Ачликуль и поселке Озерном Красноармейского района, поселке Совхозном Нагайбакского района, в деревне Сосновенькое Октябрьского района. В Троицком районе газ подведут к домам поселка Шантарино и села Каменная Речка. Также газ появится в деревне Верхнеусцелемово, поселке Глазуновка и селе Аминево Уйского района.

По словам Павла Самсонова, темпы газификации в Челябинской области высоки. Всего планируется догазифицировать более 81 тысячи южноуральцев.

«На сегодняшний день уровень газификации составляет 77 процентов. Это выше, чем средний уровень по России (72 процента), но немного ниже Тюменской области, где 85 процентов. В 2035 году Челябинская область планирует достичь уровня газификации природным газом 90 процентов», — прокомментировал Павел Самсонов.

Проблемными районами по газификации замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Павел Самсонов назвал Нязепетровский и Саткинский районы. Города там газ получили, а вот деревни и села — еще нет. Необходима проектная документация на строительство газовых сетей, для этого районы должны запланировать строительство газопровода.



В числе лидеров названы Увельский и Пластовский район, Магнитогорск, Южноуральск.

Напомним, 31 мая депутаты Заксобрания Челябинской области единогласно поддержали в первом и третьем чтении (исключая второе чтение) инициативу главы региона Алексея Текслера увеличить размер единовременной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования с 60 до 100 тысяч рублей.



В Карталинском районе начали бесплатно подключать к газу сельские дома. Поселок Некрасово участвует в программе догазификации: газопровод здесь построен в 2017 году, но не все жители попали в первую очередь. Теперь в рамках программы догазификации голубое топливо появилось этой весной в пяти домах, на очереди — еще 11. Всего, по данным пресс-службы администрации Карталинского района, в программу попадает 1240 домов из 18 поселков, 350 домов будет газифицировано в 2022 году.

