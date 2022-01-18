В 2022 году больше южноуральцев получат выплаты на приобретение и установку газового оборудования

На Южном Урале планируется догазифицировать более 19 тысяч домовладений

В Челябинской области расширили круг получателей пособий для покупки и установки газового оборудования. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального политсовета ЧРО ВПП «Единая Россия» с участием местных отделений партии в режиме ВКС. Глава региона поставил задачи по догазификации домов южноуральцев и анонсировал расширение круга льготников по данному направлению, сообщает пресс-служба правительства области.

В Челябинской области продолжается федеральная программа догазификации, инициированная президентом России Владимиром Путиным. Губернатор отметил, что в области немало южноуральских семей живет в населенных пунктах, куда уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор не имеют.

Напомним, в регионе с 1 июля южноуральцам компенсируют затраты на покупку и установку внутридомового газового оборудования. Сумма выплаты — не более 60 тысяч рублей.

Алексей Текслер анонсировал, что будут расширены категории льготников, кому будет доступна государственная поддержка по приобретению и установке газового оборудования.

Так, с 2022 года данной мерой соцподдержки также смогут воспользоваться новые категории льготников:

— инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений;

— совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

«Довести газ до домохозяйств — это полдела, для многих приобретение внутридомового газового оборудования — это тоже непростая задача. Важно оказать необходимую помощь нашим жителям, тем, кто в ней нуждается. Эта помощь традиционно оказывается ветеранам войны и приравненным к ним категориям, но этого, конечно, недостаточно. С прошлого года были приняты решения о дополнительных мерах социальной поддержки в виде выплаты на приобретение газового оборудования и оплаты работ по его установке. Мы договаривались продолжить анализ востребованности мер поддержки, в том числе для более полного охвата газификацией наших жителей. Поэтому предлагаю с начала этого года расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

До этого времени выплата была положена семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающим пенсионерам.

Алексей Текслер поручил главам, областному исполкому и местным партийным организациям оказать южноуральцам помощь по сбору пакета документов и оформлению заявок на подключение к газу, а также усилить работу среди населения.

«Практика прошлого года показала, что для многих людей остается проблемой собрать весь пакет документов на подключение и правильно оформить заявку. Областному исполкому и местным партийным организациям необходимо активно информировать жителей о сути программы, о том, какие домохозяйства и на каких условиях могут участвовать в программе, а также какие документы необходимо собрать. В частности, одним из требований по участию в программе является регистрация прав собственности на объект недвижимости. Поручаю главам муниципалитетов оказать практическую помощь людям в вопросах оформления таких документов. А партийным организациям на местах необходимо взять этот вопрос на контроль», — акцентировал Алексей Текслер.

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 665 домовладений, в 2023 году — 61 000, в 2024 году — 4000 домовладений.