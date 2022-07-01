В Челябинской области ускорят газификацию поселков

В регионе реализуют техрешения для газораспределительных станций, у которых недостаточно мощностей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании штаба по догазификации, которое провел вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Глава региона доложил о ситуации с догазификацией в области, а также высказал ряд предложений по вопросу «запертых» газораспределительных станций (ГРС). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Челябинской области есть 12 ГРС, у которых нет свободной мощности для подключения потребителей. По ним совместно с ПАО «Газпром» утверждены технические решения, которые будут реализованы в течение года. Алексей Текслер обратился с просьбой ускорить сроки.

«Мероприятия расписаны до конца года, просьба их максимально ускорить, потому что до сих пор наши газораспределительные организации вынуждены отклонять заявки от населения на догазификацию, — около трех тысяч заявок отклоненных. Чтобы количество отклоненных заявок уменьшилось и не нарастало, необходимо все эти технические мероприятия завершить в ближайшее время», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер заявил о необходимости ускорить реализацию программы газификации в регионе.

«Этой программой предусмотрены проектно-изыскательские работы на 2023—2024 годы, а строительно-монтажные работы намечены на 2025—2026 годы. Я попросил сдвинуть выполнение СМР, чтобы в 2024 году мы все эти проблемы закрыли и могли двигаться дальше», — пояснил глава Челябинской области.

В своем докладе Алексей Текслер отметил, что кроме догазификации в Челябинской области реализуют региональную программу газификации, финансирование которой за последние два года увеличено вдвое. На строительство газопроводов и сетей в этом году территориям направляют миллиард рублей в виде субсидий. На эти средства проложат около 400 км сетей, в том числе в 16 ранее не газифицированных поселках.

Также в регионе увеличили субсидию на компенсацию части затрат на покупку внутридомового газового оборудования для льготников с 60 до 100 тысяч рублей. Также освободили от налога на имущество организации, которые реализуют мероприятия по догазификации.

Напомним, в Челябинской области продолжаются работы по программе догазификации. По ее условиям населенные пункты, которые уже имеют построенные сети, могут рассчитывать на бесплатное подключение к газу — от сетей до жилых домов. По словам замначальника управления инфраструктуры Челябинской области Павла Самсонова, более 37 тысяч жителей региона уже подали заявки на такое подключение.