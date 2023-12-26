На юге Челябинской области ограничили движение транспорта из-за сильной метели

Водителям стоит воздержаться от поездок

26 декабря Челябинскую область накрыли обильные снегопады. Осадки идут на территории всей области, но самая сложная ситуация сейчас на юге региона. По данным пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта, в целях безопасности на нескольких автодорогах ввели ограничения движения для пассажирских автобусов, такси и грузовиков. Запрет будет действовать с 9:00 до 14:00.

Ограничения введены на следующих дорогах:

Южноуральск — Магнитогорск;

Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды;

Кизильское — Бреды — Мариинский;

Бреды — Синий Шихан;

Троицк — Степное Пластовского района;

Троицк — Октябрьское Октябрьского района;

Фершампенуаз — Париж — Джабык;

Карталы — Анненское;

Татищево — Кужебаевский — Париж.

На этих дорогах организовано дежурство экипажей ДПС. Проезжую часть от осадков очищает спецтехника.

«Для мониторинга обстановки на дорогах Челябинской области осуществляют работу оперативные группы от всех гарнизонов ГУ МЧС России по Челябинской области. От Миндора на дорогах регионального значения задействовано 166 единиц техники, от Упрдор „Южный Урал“ на дорогах федерального значения задействовано 54 единицы техники»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Об экстренных ситуациях следует сообщать в диспетчерскую службу Миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

Водителей просят не выезжать на трассы без острой необходимости!

По данным синоптиков, снег в Челябинской области сегодня не прекратится.