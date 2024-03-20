Алексей Текслер поручил обеспечить пожарную безопасность в Челябинской области

Опасный сезон начинается сразу за паводком, в конце апреля

Губернатор Алексей Текслер сегодня, 20 марта, поручил подготовиться к пожароопасному сезону в Челябинской области. Глава региона провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Он обозначил приоритетные задачи для глав районов и представителей региональных и федеральных ведомств, сообщает пресс-служба правительства области.

«По многолетней практике на Южном Урале пожароопасный сезон начинается сразу следом за весенним паводком, как правило, в первой декаде апреля. И мы с вами к этому должны быть, безусловно, готовыми», — отметил Алексей Текслер.

Челябинская область большую часть сезона находится в зоне повышенной пожарной опасности. Поэтому подготовка к сезону должна быть системной и ответственной. Губернатор поручил уже в ближайшие недели при благоприятных погодных условиях начать опашку территорий и уборку сухой травы. Особое внимание поручено уделять участкам вблизи населенных пунктов, садовых товариществ, детских и оздоровительных организаций, подверженных угрозе лесных пожаров.

По словам губернатора, самый опасный период начала сезона — длинные майские праздники. В этот период до 97% пожаров возникает по человеческому фактору. Алексей Текслер поручил кардинально усилить противопожарные меры и начать разъяснительную работу с жителями области.

По данным правительства, в 2023 году на Южном Урале число и площадь лесных и ландшафтных пожаров в 1,5 раза превысили аналогичные показатели 2022 года. Экстренные службы не допустили перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. В первые сутки было потушено 96% лесных пожаров и 99% ландшафтных пожаров.

Глава региона также обозначил приоритеты в подготовке к весеннему паводку. В этом году он ожидается выше нормы. О принятых мерах к предстоящему с 5 апреля разливу рек и озер на Южном Урале читайте в интервью с министром общественной безопасности региона Светланой Костиной.