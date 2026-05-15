Лучший снайпер КХЛ Роман Канцеров подписал трехлетний контракт с «Чикаго»

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» отправится покорять НХЛ

Хоккеист Роман Канцеров покинул магнитогорский «Металлург» и следующие три сезона проведет в НХЛ. Российский форвард подписал трехлетний контракт с клубом «Чикаго Блэкхоукс». При этом спортивные права на игрока в КХЛ остались за магнитогорцами, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Роман Канцеров выступал за «Металлург» с 2023 года. В составе магнитогорского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ Канцеров стал лучшим снайпером, забросив 36 шайб в 63 матчах. В плей-офф форвард провел 15 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков.

Отметим, что «Чикаго» в 2023 году выбрал Романа Канцерова во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером. В сезоне-2025/2026 американский клуб занял 15-е место в Западной конференции.