Алексей Текслер поддержал идею фасадизма в немецком квартале Челябинска

Застройщика могут обязать сохранить детали снесенных домов на улице Социалистической

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии поддержал идею сохранить фасады немецкого квартала, отданного под КРТ, и вписать их в будущую застройку.

Вопрос о немецком квартале задали его жители. Они беспокоятся, что расселение, которое должно пройти в течение семи лет, затянется на все 15. Они попросили ускорить процесс реновации, чтобы съехать в новые квартиры в течение ближайших двух-трех лет.

«Я родился и вырос недалеко от этого места, на улице Дегтярева. И я знаю, какие перипетии и обсуждения были по сохранению или несохранению квартала. В итоге жители домов проголосовали за снос, постройки действительно достаточно старые. Конкурс на поиск инвестора только в ближайшее время будет объявлен. Думаю, на это уйдет какое-то время в следующем году. Но я уверен, что уже с конца 2026 года — начала 27-го начнется реальное расселение жителей», — поделился Алексей Текслер.

Отдельно губернатор подчеркнул, что общественники, занимающиеся сохранением старины и идентичности города, просили сохранить фасады и вписать их в новый проект.

«Я уверен, что так будет сделано. Я знаю, глава города держит этот вопрос на особом контроле, поэтому он будет решен», — отметил губернатор.

Напомним, ранее корреспондент ИА «Первое областное» обратился с этим вопросом к министерству архитектуры и «Группе Голос». В министерстве нам сообщили, что инвестору рекомендуют оформить стилобаты и первые этажи новых домов на улице Социалистической в стилистике квартала. Однако такое решение может существенно осложнить экономику проекта и, следовательно, отпугнуть часть застройщиков.