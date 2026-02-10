Алексей Текслер открыл заседание Координационного совета по экологии: «Экосовет без работы не останется»

Мероприятие проходит в Миассе

Во вторник, 10 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит в Миассе заседание Координационного совета по вопросам экологии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В приветственном слове глава региона рассказал об основных направлениях работы совета в 2025 году, а также о его флагманском проекте — экостандарте Челябинской области.

«Уже 33 участника присоединились к флагманскому проекту экосовета, предприятиями по экостандарту принято 152 мероприятия, реализовано с 2020 года — 80. Сейчас говорим об обновлении экостандарта, потому что требования постоянно растут», — сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что благодаря участию региона в федеральном проекте «Чистый воздух» с 2017 года выбросы в Челябинске снизились на 48%, в Магнитогорске — на 23%.

Предприятиями в рамках программы реализовано 89 мероприятий.

Глава региона, в частности, отметил работы, которые ведутся в регионе по водным объектам.

«Много делаем по воде: чистим Миасс в Челябинске — 1,5 миллиона кубометров ила, до 2028-го всего будет изъято более 7 миллионов кубометров донных отложений. Несмотря на то, что это недешевое мероприятие, мы им занимаемся. Эта работа позволила, в частности, запустить светомузыкальный фонтан, благоустроить набережные и так далее», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что будет продолжена работа по таким направлениям, как обращение с ТКО — «здесь регион в лидерах»; развитие экологического туризма в особо охраняемых природнях территориях — «для научно обоснованного регулирования туризма на ООПТ провели научно-исследовательские работы»; сохранение биоразнообразия — «в регионе созданы 32 экотропы общей длиной 57 километров».

Также будет продолжен эксперимент по квотированию выбросов, работы по актуализации Красной книги Челябинской области, санация лесов и прочее.

«Экосовет сформировал настоящую команду, мы многое сделали, но это не то дело, которое когда-то закончится. Каждый год ужесточаются требования, и так будет продолжаться — и мы это приветствуем. Так что без работы мы не останемся», — резюмировал он.

В заседании приняли участие члены правительства области, представители координационного совета, руководители профильных министерств, представители научного сообщества, общественных организаций и промышленных предприятий.

Председатель Координационного совета Рашид Исмаилов отметил, что южноуральский опыт экологической политики востребован в городах госкорпорации «Росатом». В рамках работы специалистами Совета был подготовлен модельный проект Экологического стандарта для закрытых городов региона. Также была разработана актуализированная версия Стандарта, которая стала более гибкой и адаптивной.

Алексей Текслер также вручил Знак соответствия Экологическому стандарту техническому директору АО «Автомобильный завод «УРАЛ» Алексею Патрашкину. Знак присоединения к стандарту был вручен директору Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН Валерию Удачину.

Губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу по созданию в Челябинске областного Центра экологических инициатив.

Также Экосовет анонсировал новый эколого-патриотический проект «С чего начинается Родина».