В Челябинске появится областной Центр экологических инициатив

Идею создания такой структуры поддержал Алексей Текслер

В ходе заседания Координационного совета по экологии в Миассе губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу по созданию в Челябинске областного Центра экологических инициатив, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как пояснила заместитель руководителя рабочей группы «Экологическое просвещение» Анна Карпелюк, новая структура поможет систематизировать и усилить мероприятия и акции, нацеленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Губернатор Алексей Текслер в целом поддержал идею, подчеркнув, что такой центр, особенно в проходимом месте, мог бы стать действенным инструментом экологического просвещения.

«Дадим поручение вместе с администрациями Челябинска и Магнитогорска отработать этот вопрос. Основная идея — экопросвещение, и ее нужно и можно реализовывать», — заявил глава региона.

Сегодня Алексей Текслер открыл заседание Координационного совета по экологии.