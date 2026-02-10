Экосовет при губернаторе Челябинской области анонсировал новый проект

Эколого-патриотический проект «С чего начинается Родина» представил заместитель председателя экосовета, участник СВО Дмитрий Никитин

В Миассе проходит Экосовет при губернаторе Челябинской области. На нем представили новый эколого-патриотический проект «С чего начинается Родина», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект представил заместитель председателя экосовета, участник СВО Дмитрий Никитин.

«Программа направлена на воспитаине любви к родине, а также уважительного и бережного отношения к природе родного края. Целью проекта является эколого-патриотическое воспитание участников, содействие подрастающему поколению, школьников 12—15 лет, в приобретении теоретических и практических знаний в области природоохранной деятельности», — отметил он.

Для реализации проекта запланирован выбор школ с отрядами Юнармии, проведение теоретических и практических занятий, организация проведения экскурсий и социально-экологических конкурсов, а также создание экологического отряда из числа активных участников проекта.

Алексей Текслер горячо поддержал инициативу и поручил Минэкологии и Минобразования подключиться к ее реализации.

«Когда мы говорим про патриотизм, про любовь к родине, надо сказать, что защита природы, своего дома — это часть любви к Родине, это связанные вещи. Поэтому, конечно, давайте, я думаю, что не только юнармейцы подключатся к инициативе», — сказал глава региона.

Проект уже реализуется во многих регионах России во взаимодействии с генеральным партнером — Юнармией. Руководителем на федеральном уровне является участник программы «Время героев» Андрей Порошин. В Челябинской области организована совместная работа с начальником штаба Юнармии Алексеем Зязевым.