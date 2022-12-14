Алексей Текслер остался недоволен сорванными сроками ремонта школы в селе Сатки

Губернатор отчитал главу района в ходе прямой линии

В селе Айлино Саткинского района идет реконструкция единственной школы. Глава района пообещал сдать объект в 2023 году. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался недоволен сроками. В ходе прямой линии он заявил, что глава Александр Глазков не сдержал свое обещание о раннем завершении работ.

«Школа строится. К 20 января мы общестроительные работы завершим. Планируем до 20 марта все работы сделать по детскому садику. Сдавать все будем к 1 июня», — прокомментировал Александр Глазков.

По словам главы района, дети пойдут в новую школу уже 1 сентября. О нарушенных сроках сдачи губернатор обещал побеседовать лично.

Напомним, в прошлом году районные власти решили сделать на базе школы центр: школу и детский сад. В школе Айлино числится 143 ребенка, которые уже второй год вынуждены посещать уроки в соседнем поселке Межевом. Сначала школу обещали сдать в 2022 году, чтобы 1 сентября этого года ребята смогли ее посещать. Теперь завершение работ вновь перенесли.

Жители поселка Западного под Челябинском обеспокоены соблюдением сроков строительства школ в микрорайонах Привилегия и Вишневая Горка. В среду, 14 декабря, они дозвонились на прямую линию с губернатором региона и попросили Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.