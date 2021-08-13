В селе Сатки из-за ремонта единственной школы детей отправят учиться в соседний поселок

Дети проведут учебный год в другом поселке

В Саткинском районе в селе Айлино идет реконструкция школы. Районные власти решили сделать на базе школы центр: школу и детский сад. Теперь здание стоит без крыши несколько недель и беспокоит своим заброшенным видом местных жителей. Как начнется учебный год в поселке, и что будет со зданием школы — разбирались журналисты Первого областного информагентства.

В школе Айлино числится 143 ребенка. Крепкое добротное здание было рассчитано на 600 учащихся, но демографическая картина, сложившаяся с деревенской местности, говорит только об убыли населения. Власти Саткинского района подсчитали все расходы на содержание здания, а также кадровый потенциал и перспективу наполняемости и решили совместить под одной крышей два образовательных учреждения: школу и детский сад.

Идея эта вполне разумная и оправданная. В годы широкой модернизации образования такие центры появлялись в небольших деревнях, когда расходы на ремонт и улучшение обособленных зданий казались несовместимыми с количеством детей. Но, как это часто бывает, в процессе строительства что-то пошло не так.

«Сейчас добрались до самого святого... разрушили школу, решили сделать реконструкцию здания под школу-сад, сняли крышу. И стоит здание всё лето под открытым небом! Идут дожди, вода бежит по стенам, всё вымокло, на стенах появились трещины. Люди, что творится? Какой-то мафиозный клубок, который невозможно размотать! Здание, которое даже не нуждалось в капитальном ремонте, так как было в хорошем техническом состоянии разрушают у нас на глазах. 130 детишек вынуждены будут ездить в чужую школу! Вы представляете? 130 детей! А ведь не за горами зима, большинство автобусов — на честном слове. Какого-же родителям?», — такое, мягко говоря, эмоциональное обращение пришло в редакцию информагентства от местной жительницы.

Возмущения женщины понятны: в небольших поселках школа — это не только школа, это центр села, образовательный, культурный. В школе ежедневно бьет ключом жизнь. Школа — это показатель, что жизнь в деревне еще не сошла на нет и может развиваться.





По мнению властей, у Айлино есть все шансы вновь запустить школу. Это должен быть современный образовательный центр, где при школе и детском саде будет работать служба сопровождения для детей с ограниченными возможностями. Надо только потерпеть один год.

Реконструкция здания началась в марте этого года по программе «Капитальное строительство в Челябинской области».

«Сдача объекта запланирована в 3 квартале 2022 года. В настоящее время завершен подготовительный этап и начаты демонтажные работы», — прокомментировали в министерстве строительства и инфраструктуры области.

Демонтажне работы представляют собой «обезглавленное» здание. Старую крышу, по словам местных жителей, убрали, но новые перекрытия до сих пор не поставили. Во время дождей вода попадает внутрь здания и разрушает стены и пол, уверены селяне.







Поскольку сдать центр планируют только в 2022 году, в течение наступающего учебного года дети и учителя будут ездить за 11 километров от дома в поселок Межевой.

«Дети вместе со своим педагогическим коллективом будут учиться в школе соседнего поселка. Для них будет организован ежедневный подвоз, что полностью соответствует современным образовательным стандартам», — пояснили в региональном минобре.

Подвоз детей и учителей на время работ был изначально запланирован — сделать реконструкцию большого здания в течение лета просто не реально. По словам начальника управления образования Саткинского района Елены Барановой, перед завершением учебного года в Айлино прошло общешкольное родительское собрание, где местным жителям рассказали о планах на здание.

«В августе мы планируем еще одно собрание, чтобы объяснить родителям, как будет организован учебный процесс. Подвоз — это временные неудобства. Сейчас за Айлинской школой закреплен один автобус, но транспорт есть еще в школе Межевого. Если мы не найдем необходимое количество автобусов для ежедневного подвоза, то будем заключать договор с автотранспортным предприятиям. Все наши автобусы предназначены для перевозки детей, и их проверяют на готовность к учебному году», — пояснила руководитель управления.

Елена Баранова рассказала, что и в Межевом, школа рассчитанная на 600 мест, наполнена меньше, чем наполовину.

«Для учащихся Айлинской школы будет выделен этаж. Дети будут учиться в первую смену, расписание будет у школ разное, но с единым графиком звонков. Потоки разведем, чтобы соблюсти все противоэпидемические требования», — пояснила она.

В таких условиях айлинцам придется учиться в лучшем случае весь учебный год.

«У нас есть все основания оставаться оптимистами: по контракту работы должны быть завершены в 2022 году. Да, есть сложности. В процессе открылись дополнительные виды работ: требуют замены карнизные плиты. Эти плиты поступят только после 20 августа. Тогда местные жители увидят строителей и на крыше. Но на объекте работы не прекращались», — заверяет Елена Баранова.

В администрации района уверены, что подрядчик устранит все последствия длительного простоя здания без крыши. Редакция ИА «Первое областное» будет следить за развитием этой ситуации.