Власти Саткинского района объяснили срыв сроков реконструкции школы в Айлино

Подрядчик срывает график работ и не подключает здание к отоплению

В селе Айлино Саткинского района затягивается реконструкция школы. В администрации района объяснили, что причиной срыва сроков работ стал недобросовестный подрядчик. Компания игнорирует утвержденный график работ, не выводит на площадку рабочих и не завозит стройматериалы.

Накануне на прямой линии жители Айлино задали губернатору вопрос по поводу судьбы будущего детского сада-школы в селе, где работы идут с большой задержкой. Экспертиза показала, что работы подрядчик ООО «УралСтройГрупп», который приступил к ним 1 мая 2021 года, выполнил на 11 процентов.

«Кровельные работы не выполнены в полном объеме из-за отсутствия на объекте достаточного количества материалов, а также постоянной строительной бригады. На объекте нет ответственного лица и журнала выполнения работ. Система отопления, согласно графику, должна быть восстановлена в декабре 2021 года, что дало бы возможность в зимний период выполнять общестроительные работы. Но на 5 декабря на объекте не было материалов, необходимых для восстановления системы отопления», — объяснили в администрации Саткинского района.

Управление регионального Госстройнадзора провело внеплановую проверку и составило акт по всем нарушениям. Подрядной организации ООО «УралСтройГрупп» 23 ноября 2021 года выдали предписание об устранении нарушений при строительстве, но реакции от компании не последовало.

Во время прямой линии Алексей Текслер дал поручение главе Саткинского района Александру Глазкову разрешить ситуацию с подрядчиком и достроить объект к 1 сентября 2022 года.

«Вопрос с реконструкцией школы в Айлино я на ежедневной основе держу на контроле. Случилось так, что выиграл аукцион именно этот подрядчик. Стараемся разобраться в ситуации, как можно быстрее и с наименьшими потерями, действуем в рамках закона. Безусловно, как и полагается, приложим максимум усилий, чтобы выполнить поручение губернатора», — прокомментировал глава Саткинского района Александр Глазков.

Напомним, местные школьники и учителя новый учебный 2021 год провели в соседнем поселке Межевом, потому что своя школа до конца 2022 года будет реконструироваться. По планам в поселке откроют школу — детский сад под одной крышей. Но летом этого года жители села Айлино забили тревогу: крыша во время дождей стояла открытой, а на площадке не было рабочих.