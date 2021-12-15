Проблемную стройку детсада в Аше планируют завершить в 2022 году

Сейчас объект законсервирован и работы на нем не ведутся

Детский сад на 240 мест в Аше начали реконструировать больше четырех лет назад. Подрядчик, проводивший работы, не справился со своими обязательствами. Чтобы возобновить стройку, региональный Минстрой должен завершить судебные тяжбы с прежней компанией. Закончить работы на объекте планируют в 2022 году, сообщили в министерстве.

Иск в Арбитражный суд о взыскании с ООО «Премиумстрой» (г. Москва) аванса и неустойки Минстрой региона подал еще летом прошлого года. В сентябре этого года суд удовлетворил требования министерства. Компания должна выплатить аванс (32,45 млн рублей) и неустойку (3,93 млн рублей).

«В связи с нарушением сроков выполнения работ был расторгнут контракт с подрядчиком ООО „Премиумстрой“. Решение министерства о расторжении поддержано во всех судебных инстанциях. Ведутся судебные разбирательства по возвращению финансовых средств, полученных подрядчиком в качестве аванса. Кроме того, возбуждено уголовное дело», — ответили ИА «Первое областное» в региональном Минстрое.

Чтобы сохранить здание, на нем выполнили кровельные работы. Сейчас объект законсервирован, он находится под охраной. В среду, 15 декабря, на заседании комиссии по строительству в ЗСО глава министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе отметил, что в 2022 году предусмотрено финансирование для завершение реконструкции детского сада в Аше.

Напомним, сдать детский сад в Аше после реконструкции подрядчик должен был в 2019 году, но работы так и не были завершены. Во время визита главы региона в Ашинский район ему доложили о проблеме с возведением детского сада. Губернатор поручил ускорить решение этого вопроса и сдать объект, который так необходим жителям поселка.

Ранее на затянувшуюся реконструкцию школы жаловались жители поселка Айлино Саткинского района. В администрации района объяснили, что причиной срыва сроков работ стал недобросовестный подрядчик.

Во время прямой линии Алексей Текслер дал поручение главе Саткинского района Александру Глазкову разрешить ситуацию с подрядчиком и достроить объект к 1 сентября 2022 года.