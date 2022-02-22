Губернатор Челябинской области настаивает на скорейшем завершении ремонта айлинской школы

Из-за проблем с подрядчиком учебное заведение не смогли сдать к 1 сентября

Губернатор Челябинской области призвал региональные ведомства взять на контроль ход работ по реконструкции школы в Айлино. Во вторник, 22 февраля, Алексей Текслер заявил, что срок сдачи учебного заведения больше не будет переноситься, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Вместе с главой района, с коллегами из Минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз», — заявил Текслер на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Капитальный ремонт в саткинском поселке Айлино должны были закончить к сентябрю 2021 года, однако подрядчик не справился с обязательствами.

Также Текслер напомнил, что на 2022 год в Челябинской области запланировано открытие 14 детсадов и не менее 22 школ.

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