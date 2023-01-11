Жители Сатки просят отменить проведение хоккейных матчей на придворовой площадке

Они боятся за свою безопасность и разбитые машины из‑за неудачных бросков спортсменов

Открытия крытого ледового ФОКа в Сатке ждут с нетерпением не только спортсмены, но и простые жители города. Дело в том, что после сноса центральной хоккейной коробки тренировки и соревнования перенесли на другие площадки, одна из которых находится посреди жилого квартала. Однако хоккейные шайбы после бросков спортсменов не только угрожают безопасности жильцов близлежащих домов, но и повреждают припаркованные рядом машины. Как выходить из патовой ситуации — разбирался наш корреспондент.

Жители Сатки обрадовались, когда в прошлом году в одном из дворов обновили хоккейную коробку. А как тут не радоваться, если дети при деле: занимаются спортом, с пользой для здоровья проводят время на площадке. Да и любители хоккея оказались в выигрыше: им нашлось время как для тренировок, так и на организацию междворовых турниров.

Однако преждевременная радость жителей близлежащих домов очень скоро сменилась разочарованием. Особенно у автовладельцев, когда они стали по утрам обнаруживать побитыми свои транспортные средства. Выяснилось, что подготовка у местных хоккеистов оказалась на должном уровне: шайбы после их бросков разбивали стекла у припаркованных машин, оставляли вмятины на капотах и багажниках.

«Один из жильцов нашего дома даже открыл в багажнике мини-музей, в котором коллекционирует собранные из-под машины шайбы. Их там уже с десяток накопилось. Ну а само авто превратилось в избитое решето. А если эта шайба прилетит не в машину, а в голову прохожему?» — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства один из местных жителей.

На резонное замечание про опасные полеты шайб, адресованное руководству хоккейного клуба, жители услышали примерно такой ответ: «Не ставьте машину во дворе».

Казалось бы, решить проблему можно легко и просто: достаточно установить защитную сетку. Но в местном управлении по физической культуре и спорту с такими действиями не спешили. На следующий сезон, не рассчитывая на такие действия от организации, сами жители скинулись и приобрели на свои деньги это ограждение. Справедливости ради заметим, что половину от его стоимости, как они сами признаются, им спустя некоторое время хоккеисты вернули.

«Ситуация улучшилась, но рецидивы случаются. Мальчишки играют безопасно. Но проведение хоккейных турниров среди взрослых, я считаю, неуместно на внутридомовой территории. Увы, наши призывы никто не хочет слышать», — сообщил автору строк еще один местный житель.

Хоккеистам, в свою очередь, деваться некуда. Раньше все городские хоккейные турниры проводились на участке, где сейчас ведется строительство современного крытого ФОКа с искусственным льдом. К лету спорткомплекс планируют достроить и сдать в эксплуатацию. Но до лета еще далеко, а играть в хоккей больше негде.

«Мы уже давно оградили хоккейную коробку защитными сетками, теперь она соответствует всем стандартам. Мы даже все экспертизы необходимые прошли, в том числе и по шумоизоляции. Да, были жалобы жителей, но еще год назад. Не понимаю, чем они еще могут быть недовольны. Мы турниры среди взрослых хоккейных команд проводим на нескольких площадках, а на том же самом „19 квартале“ — максимум один раз в месяц», — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства начальник управления по физической культуре и спорту Саткинского района Юрий Люнгвиц.

…14 января на площадке «19 квартал» запланирован очередной матч первенства Саткинского района по хоккею с шайбой. Встретятся местные команды «Союз» и «Запад». А жители примыкающих к ледовой коробке домов уже начинают ломать голову над тем, куда бы припарковать в этот день свои транспортные средства. А еще напоминают соседям, что в субботний день ради собственной безопасности стоит быть начеку: при выходе из дома внимательно следить за полетами шайбы.