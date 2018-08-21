/ 2 тысячи болельщиков уже купили сезонные абонементы на матчи челябинского «Трактора»

Открыта свободная продажа на все незанятые места на арене.

Сезонные абонементы на матчи челябинского «Трактора» поступили в свободную продажу. За две недели до старта «регулярки» уже продано 2 тысячи абонементов. Сейчас для болельщиков остается возможность выбрать зрелищные места на трибунах.

Любой желающий может прийти и выбрать свободное место. Сейчас можно купить отличные места за командой и командой-соперником, а также на противоположной стороне, за «штрафниками». Преимуществом абонемента является то, что его можно купить в рассрочку. Три платежа разделены до декабря. — рассказала сайту «Первый областной» PR-специалист челябинского «Трактора» Кристина Путилова.

Стоимость сезонных абонементов на 31 домашний матч начинается от 5,5 тысяч рублей. Максимальная цена — 23 тысячи рублей. Подробнее о ценовой политике клуба на предстоящий сезон сайт «Первый областной» рассказывал здесь.

Напомним, 29 августа стартует продажа билетов на отдельные матчи домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. Стоимость начинается от 200 рублей. Льготная программа распространяется на школьников и студентов, пенсионеров и людей с ограниченными физическими возможностями.