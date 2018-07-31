Абонементы и проходки на Кубок губернатора появятся в продаже 3 августа.

Стоимость билетов на матчи Кубка губернатора будет составлять от 100 до 200 рублей. Болельщики смогут посетить межсезонный турнир по низким ценам. Исключение составит матч в рамках южноуральского дерби, в котором на лед выйдут челябинский «Трактор» против магнитогорского «Металлурга». Проходки на него будут распространять за 500 рублей. Вырученные с продажи деньги пойдут на поддержку детской хоккейной школы.

Также челябинский «Трактор» представил билетную программу на новый сезон 2018/2019. Клуб предлагает выгодные абонементы, в том числе в рассрочку.

Вводится дифференцированный подход к ценообразованию. Стоимость билетов будет складываться из нескольких факторов — интерес к сопернику, порядковый номер игры в домашней серии, порядковый номер игры в месяце, день недели, даты проведения матча, государственные и клубные праздники. — рассказали сайту «Первый областной» на презентации билетной программы.

«Черно-белые» в сезоне 2018/2019 предлагают следующие комплексные варианты посещения домашних матчей:

Сезонный абонемент, включающий в себя посещение 31 матча «регулярки»;

Наборный абонемент, посещение матчей по которому формируется индивидуально;

Семейный абонемент, предусматривающий возможность попадания на 31 матч;

Разовый билет. Стоимость от 200 до 1050 рублей.

В новом сезоне сохранятся льготные условия. Бесплатный вход сохранится для ветеранов, малоподвижных лиц, детей до 4 лет, участники благотворительных акций. Скидка в 50% для пенсионеров и детей до 12 лет. 15% скидка гарантирована для студентов и школьников.

Старт продаж абонементов — 3 августа. Проходки будут доступны в кассах ледовой арены «Трактор». В этот же день поступят в продажу билеты на Кубок губернатора Челябинской области.