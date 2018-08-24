/ Челябинский «Трактор» уступил хозяевам Мемориала Ромазана в матче открытия

Исход встречи решился в дополнительное время.

Накануне в Магнитогорске проходит межсезонный мемориал памяти Ивана Ромазана. На льду в двух матчах встретились команды из Новосибирска и Нижнего Новгорода, Челябинска и Магнитогорска. В южноуральском дерби сильнее оказались хозяева турнира.

Главный тренер «черно-белых» выпустил на лед непривычный состав. Ворота челябинцев защищал молодой голкипер Владислав Сухачев, тогда как у магнитогорцев на льду был олимпийский чемпион Василий Кошечкин. Место Виталия Кравцова в первой пятерке занял Марсель Шолохов, а легионеры получили возможность отдохнуть.

Мы постепенно выходим на финишную прямую к сезону и определяемся с составом. Сегодня, наконец, молодежь стрельнула. Они молодцы, работают. К ним нет претензий. Я не удивился, что Влад Сухачев так сыграл. Тот матч с «Салаватом Юлаевым» в Челябинске не показатель, ему не помогала команда. Сегодня ребята подчищали, была команда. — отметил после южноуральского дерби главный тренер «Трактора» Герман Титов.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск)

3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Варфоломеев, 12:27

Карпухин, 27:44

Шаров, 55:31 (мен.)

Пакаринен, 56:17 (бол.)

Мозякин, 63:50 (бол.)

Напомним, следующий тур состоится сегодня, 24 августа. В дневном матче встретятся «Трактор» и «Сибирь», а вечером на лед выйдут «Металлург» и «Торпедо». Следить за ходом игр вы можете в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ».