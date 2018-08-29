/ Тысячу билетов на матч открытия сезона «Трактора» раскупили за несколько минут

Болельщики выстраиваются в очередь у касс ледовой арены.

Продажа абонементов на челябинский «Трактор» завершилась, за пять дней до первого матча открылся выкуп билетов на отдельные игры. За первый час продаж болельщики показали, как соскучились по большому хоккею. Тысяча билетов разошлась за шестьдесят минут.

Сегодня, 29 августа, стартовала продажа билетов на домашние матчи «Трактора». С момента открытия касс в ледовой арене начался ажиотаж. Ажиотаж начался. Тысяча билетов на матч открытия куплена за один час. Команда ждет поддержки своих любимых болельщиков на трибунах! — рассказал сайту «Первый областной» руководитель службы по связям с общественностью и информации ХК «Трактор» Ян Пастухов.

В свободную продажу поступили билеты на первую домашнюю серию. 2 сентября челябинцы сыграют с московским ЦСКА, 4 сентября под сводами ледовой арены «Трактор» примут гостей из братиславского «Слована». 11 сентября болельщики увидят южноуральское дерби, а завершится серия уральским дерби — челябинцы выйдут на лед против екатеринбургского «Автомобилиста».

В новом сезоне руководство «черно-белых» приняло решение об обновлении ценовой политики. Стоимость будет складываться из нескольких факторов. Сайт «Первый областной» подробно писал о билетной программе здесь.