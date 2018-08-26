/ Смотрите на 1obl. tv финальные игры мемориала Ромазана

На льду встретятся «Торпедо» и «Трактор», «Металлург» и «Сибирь».

Сегодня, 26 августа, в Магнитогорске пройдут решающие игры мемориала памяти Ивана Ромазана. Днем между собой сыграют челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо», а финальной встречей станет матч хозяев с новосибирской «Сибирью». Болельщики могут следить за ходом игр в прямом эфире.

Сейчас «черно-белые» имеют все шансы отыграться за домашний турнир и стать лучшими в Магнитогорске. В активе у команды 4 очка. Следом идет новосибирская «Сибирь» с 3 очками. НА третьей строчке расположились «сталевары». «торпедо» завершает турнирную таблицу с одной победой по буллитам и одним поражением.

Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямые трансляции обеих встреч. Следить за ходом матча «Торпедо» и «Трактора» можно здесь. Начало в 13 часов. Прямой эфир игры «Металлург"-"Сибирь» доступен здесь. Старт в 17 часов.