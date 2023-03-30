40 аварийных домов планируют расселить в Челябинске по реновации

Под комплексное развитие территорий попала почти треть подлежащего сносу жилого фонда

В Челябинске по программе комплексного развития территорий могут быть расселены около 40 аварийных многоквартирных домов, если застройщики исполнят все свои обязательства. Об этом сегодня, 30 марта, в прямом эфире Центра управления регионом сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По словам представителя челябинской мэрии, в 2022 году в областном центре определены пять площадок, которые будут застроены по КРТ. Из них две площадки (в Ленинском и Советском районах) — это зоны жилой застройки.

«На сегодняшний день администрация Челябинска заключила десять договоров о комплексном развитии территорий. Если реализуются в полном объеме решения о жилой застройке, то в рамках этих договоров будут расселены 19 аварийных многоквартирных домов», — отметила Надежда Рыльская.

В настоящее время власти Челябинска планируют рассмотреть для включения в программу КРТ еще три территории: квартал в границах улиц Минина, Пожарского и шоссе Металлургов; незастроенную территорию по улице Игнатия Вандышева; а также участок земли, ограниченный улицами Краснознаменной и Партизанской.

Надежда Рыльская добавила, что на сегодняшний день в Челябинске признаны аварийными 125 многоквартирных домов. Большая часть из них, 79 домов, не обеспечена финансированием.

«Если мы сможем расселить 40 домов в рамках КРТ, то у остальных домов сроки расселения, конечно, существенно сократятся», — подчеркнула замглавы Челябинска.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что власти Челябинска согласовали уплотнительную застройку на участке реновации в Ленинском районе. В конце 2022 года градостроительная комиссия утвердила проект застройки территории Каширинского рынка — также по программе КРТ.