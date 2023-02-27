В Челябинске градостроительная комиссия разрешила реновацию на улице Стахановцев

Местные жители во время публичных слушаний выступили против застройки

Строительная компания «Финтек» получит разрешение на увеличение коэффициента плотности застройки в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров в Ленинском районе. Там по программе реновации фирма планирует возвести три дома высотой 7, 8 и 9 этажей. На публичных слушаниях местные жители раскритиковали проект, и его выносили на дополнительное обсуждение градостроительной комиссии. Там в итоге выступили с рекомендацией к администрации города разрешить «Финтеку» расширить застройку. Информация об этом опубликована на сайте мэрии Челябинска.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с максимальным коэффициентом плотности застройки — 1,96 (нормативное значение — 1,6) по улице Стахановцев в Ленинском районе города Челябинска», — сказано в заключении о результатах публичных слушаний.





Опубликованный на сайте городской администрации документ содержит ответы на вопросы, прозвучавшие на публичных слушаниях, а также пояснения по спорным моментам. Работы в квартале идут в рамках программы развития застроенной территории (РЗТ, предшественник КРТ — комплексного развития территории). Отмечается, что коэффициент плотности застройки всего квартала составляет 1,21, поэтому уплотнительной застройки нет и санитарно-эпидемиологические требования не нарушены.

Парковки смогут вместить 112 автомобилей. Между 10—15 машино-местами высадят деревья или кустарники и сделают пешеходные дорожки. Газопровод низкого давления проходит по границе участка. Строительство в охранной зоне не ведется. Коэффициент озеленения соответствует нормам.

«Строительство многоквартирного дома возможно только при положительном заключении экспертизы на проектную документацию», — отмечается в документе.





Кроме того, градостроительная комиссия рекомендовала компании «Финтек» рассмотреть пожелания местных жителей по организации строительной площадки и доступа к их участкам на время возведения дома, а также по дальнейшей эксплуатации этой территории.