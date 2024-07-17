30 тысяч российских школьников пересдали ЕГЭ на двойки

Однако больше 70% ребят смогли повысить свой балл

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал РИА Новости о результатах первой пересдачи ЕГЭ. Напомним, экзамены проходили 4 и 5 июля. Принять участие в них могли ребята, которые остались недовольны количеством набранных за ЕГЭ баллов.

По словам Музаева, на пересдачу ЕГЭ пришли более 105 тысяч школьников. Около 73% повысили свой балл, у 9% результат не изменился.

«Более 25 тысяч человек, которые не преодолели минимальный порог в основной период ЕГЭ, смогли пересдать экзамен. Почти 30 тысяч школьников остались с „двойкой“ и после второй попытки», — сообщает РИА Новости.

Также глава Рособрнадзора заявил, что возможность пересдать ЕГЭ сохранится и в последующие годы. Условия пересдачи не поменяются: при повторной сдаче экзамена результаты первого аннулируют, даже если в первый раз школьнику удалось набрать больше баллов.

В Челябинской области ЕГЭ пересдавали 1,5 тысячи выпускников. О результатах Первому областному информагентству в Минобре области пообещали рассказать позже.