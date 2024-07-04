Более 1500 выпускников школ Челябинской области подали заявления на пересдачу ЕГЭ

Такая возможность у них появилась впервые

Сегодня и завтра, 4 и 5 июля, школьники Челябинской области смогут пересдать один из предметов ЕГЭ. Такую возможность выпускникам предоставили впервые. В регионе для них открылись 31 пункт для проведения экзаменов, сообщает региональное министерство образования и науки.

Возможность пересдать один из предметов ЕГЭ предоставляется всем российским школьникам. При этом действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован. Результаты пересдач школьники получат не позднее 17 июля. Такой временной интервал позволит успеть подать абитуриентам все необходимые документы в высшие учебные заведения до завершения приемной кампании 25 июля.

Сегодня, 4 июля, пройдут экзамены по русскому языку, физике, химии, обществознанию, информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам. 5 июля можно пересдать биологию, географию, математику, литературу, историю, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

На сдачу экзаменов зарегистрировано более полутора тысяч выпускников. В эти дни в Челябинской области будет открыт 31 пункт проведения экзаменов.

«Для выпускников, которые не смогли получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным учебным предметам либо не смогли принять участие в экзаменах по уважительным причинам, предусмотрен также дополнительный период: с 4 по 23 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике», — сообщает региональный Минобр.

Напомним, что идея дать выпускникам школ возможность сразу пересдать один из выпускных экзаменов принадлежит президенту России Владимиру Путину. Он озвучил ее 29 февраля в своем послании Федеральному собранию. Глава государства объяснил свою инициативу тем, что одиннадцатиклассники должны успеть улучшить свои результаты до окончания приемной кампании в вузах, чтобы из-за одной промашки не терять год.