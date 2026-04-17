В чем главные плюсы и минусы растворимого кофе

Потребление такого напитка тоже надо ограничивать

Выбирая растворимый кофе, важно учесть, что в его составе присутствует акриламид — это вещество образуется во время обжарки. Акриламида в растворимом кофе содержится больше, чем в молотом.

«Акриламид является химическим компонентом, имеющим канцерогенный потенциал, потому количество кофе, которое потребляется ежедневно, следует держать под контролем, желательно ограничить напиток до двух чашек в день», — говорят нутрициологи.

При этом растворимый кофе обладает меньшей кислотностью, чем молотый, потому слизистым желудка он покажется не столь агрессивным, но любой кофе все же не рекомендуется пить натощак.

Процесс изготовления растворимого кофе сопровождается частичной утратой полезных свойств продукта, но преимущество такого сырья в том, что в растворимом кофеин также находится в меньшей концентрации, что может оказаться полезным для тех, кто пытается избавиться от кофейной зависимости.

