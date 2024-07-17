Российским школьникам разрешили пересдавать ЕГЭ в год сдачи экзамена

Но только по одному предмету

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что российские школьники смогут пересдавать один ЕГЭ по одному из предметов в год сдачи экзамена и в следующих учебных годах. Нововведение, принятое в этом году, прошло успешно и было утверждено. Об этом он сообщил изданию «РИА Новости».

«Первый опыт успешен. Нормативно дополнительные дни для пересдачи закреплены, правила установлены, и менять их не планируется. В следующем году и далее данная практика продолжится — это поручение президента», — сказал Анзор Музаев.

Напомним, в этом году впервые школьникам предоставили возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов в текущем году. Дополнительные даты были назначены на 4 и 5 июля. Это было сделано для того, чтобы выпускники, которые сдали экзамен не очень успешно, смогли пересдать его и поступить в вуз сразу, а не терять целый год. При поступлении учитывается только результат пересдачи.

В Челябинской области такой возможностью воспользовались почти полторы тысячи школьников.