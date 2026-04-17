В Челябинске стало больше вариантов аренды жилья для отдыха с питомцами

Рынок реагирует на развитие тренда «пет‑френдли»

Челябинск становится все более дружелюбным к путешественникам с домашними животными. В начале 2026 года заметно выросло предложение посуточного жилья, где разрешено размещение с питомцами. Данные об этом ИА «Первое областное» предоставила технологическая платформа «Авито Путешествия». Аналитики сравнили показатели за январь — март 2026‑го и аналогичный период прошлого года. Тенденция затронула сразу два крупных сегмента — загородное и городское жилье.

Загородный рынок посуточной аренды показал впечатляющие результаты: общее предложение увеличилось на 71%. Ключевые изменения коснулись разных типов объектов. Дома стали доступнее: количество выросло на 71%, что стало основным драйвером роста сегмента. Дачи прибавили 33% к объему предложений — такой прирост делает их популярнее для коротких поездок с животными. Коттеджи показали рост на 26%, предлагая путешественникам более комфортабельные варианты размещения за городом.

В городе предложение тоже расширилось: в целом по квартирам рост составил 27%. При этом разные типы жилья продемонстрировали свою динамику. Студии лидируют по темпам роста: плюс 32% к числу доступных вариантов. Компактные и удобные, они подходят для коротких поездок с одним питомцем. Однокомнатные квартиры прибавили 30% — это хороший выбор для тех, кому нужно чуть больше пространства. Двухкомнатные выросли на 18% — такой формат удобен для семей с несколькими животными или для длительных остановок. Трехкомнатные показали прирост 17%, они подойдут для больших компаний или владельцев крупных питомцев.

Расширение предложения посуточного жилья с возможностью размещения с животными дает челябинцам и гостям города больше свободы в планировании отдыха. Теперь можно выбрать подходящий вариант под любые потребности: от компактной студии в центре до просторного загородного коттеджа. Рост предложений в разных категориях делает поездки с питомцами комфортнее и доступнее.

Эксперты связывают эту тенденцию с растущим спросом на пет‑френдли-услуги: все больше владельцев животных предпочитают брать любимцев с собой в поездки, а рынок оперативно реагирует на запрос.