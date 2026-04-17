Названа цена самого дешевого шашлыка в России в 2026 году

Бюджетная трапеза на природе обойдется любителям мяса в 202 рубля за порцию

Аналитики программы лояльности «Х5 Клуб» подсчитали, во сколько россиянам обойдется самый доступный шашлык в 2026 году. Лидером по доступности признано куриное мясо в луковом маринаде — стоимость такого блюда составит всего 202 рубля.

В исследовании говорится, что килограмм куриных бедер обойдется покупателям в 170 рублей. Добавление лукового маринада, который традиционно входит в число любимых у россиян, накинет к чеку еще 32 рубля. Чуть дороже — 34 рубля — обойдется альтернативный кефирный маринад.

Для сравнения: килограмм свиной лопатки будет стоить уже 260 рублей. При этом средняя стоимость готового маринованного полуфабриката на рынке значительно выше. За 1 килограмм уже замаринованного в луке или кефире куриного шашлыка в магазинах просят в среднем 352 рубля, а аналогичный свиной шашлык — 420 рублей.

Таким образом, самостоятельное маринование курицы остается самым экономичным способом приготовить шашлык весной 2026 года.