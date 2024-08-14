В истории Челябинска появятся годзилла, копающий метро крот и ворующие Курчатова инопланетяне

Уникальный мурал объединит быль и фантастику

В Челябинске на площадке исторического здания, дома Беляевского, появятся новые граффити. Необычный проект — синтез истории и современности, настоящего и вымышленного. Все потому, что за основу мурала взяли мини-историю города, но дополнили ее необычными персонажами. Кто на самом деле копает метро и как сложить ЮУрГУ в тетрисе — рассказали организаторы проекта LongFashionWeekend Ural.

Созданием мурала займутся на предстоящем свопе — fashion-мероприятии, где можно будет обменяться вещами, узнать о челябинской моде и познакомиться с местными брендами. Чтобы мероприятие не кануло в Лету, организаторы решили оставить на память необычное граффити с ключевыми моментами и символами региона, отражающими его уникальность и богатое наследие.





Раскрасить подготовленные зарисовки смогут все желающие. А вот разработкой и нанесением уникальной раскраски займутся художницы, креативные консультанты «Мастерских Dulux» Ирина Климина и Лиза Шелест. Их комикс об удивительной жизни города покажет не только привычные пейзажи, но и нападающую на «Челябинск-Сити» годзиллу, играющую в баскетбол белку-переростка, инопланетян над памятником Курчатову и живой орган, обожающий цветы.

«С помощью этого стрит-арт-объекта мы хотели показать и рассказать историю города, его архитектуры и жителей. В этом огромном комиксе смешиваются реальность и вымысел, исторические факты и мечты о будущем, и все это пронизано нашей любовью к родному городу», — поделилась художница Ирина Климина.

Добавить красок в мурал можно будет 24 и 25 августа с 13 до 19 часов. Необходима предварительная регистрация и одежда, которую не жалко будет испачкать. Подробности в соцсетях LongFashionWeekend Ural.