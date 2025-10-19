Юрий Башмет встретился с юными музыкантами в Челябинске

С Детско-юношеским симфоническим оркестром маэстро проводит встречи каждый год

Сегодня, 19 октября, Юрий Башмет встретился с музыкантами Детско-юношеского симфонического оркестра Челябинской области в рамках VIII Международного фестиваля, передает ИА «Первое областное».

Традиционно встреча прошла в Детской филармонии. Юные музыканты сыграли для маэстро несколько произведений. Юрий Башмет внимательно слушал и оценивал мастерство ребят.

После маэстро пообщался с музыкантами, рассказал о тонкостях профессии, поделился своим опытом и, конечно, дал ценные советы.

В этом году Юрий Башмет в восьмой раз привез в Челябинск свой международный фестиваль. Маэстро поделился, что фестивалей у него немало, но челябинский — особенный. Уникальна и южноуральская публика.