В Челябинске отменили маршрут автобуса № 35

Перевозчик «Сатурн» лишился контракта за плохую работу

Перевозчик «Сатурн» получил уведомление о расторжении контракта, по которому он обслуживал атобусный маршрут № 35. Другой компании контракт не передали — автобусы № 35 больше ходить не будут.

«Обслуживание маршрута № 35 „Приборостроителей — Новосинеглазово“ будет полностью прекращено. Для поездок пассажирам рекомендовано пользоваться альтернативными маршрутами с пересадками», — сообщает МУП «Служба организация движения».

Также с 9 мая меняетcя перевозчик на городском автобусном маршруте № 22 — его будут обслуживать автобусы большого класса.