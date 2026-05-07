Труженицы тыла из Челябинска под цветущими деревьями аплодируют артистам филармонии

Концерт организовали для ветеранов, которые не могут посетить массовые мероприятия

Во дворах челябинской многоэтажки цветут яблони. Под их ветвями 7 мая для двух тружениц тыла выступили музыканты Челябинской государственной филармонии. Женщины принимали поздравления с наступающим Днем Победы прямо у подъезда.





Анне Викторовне Толмачевой 102 года. Во время войны трудилась в тылу, после победы более трех десятилетий проработала на ТЭЦ‑1. В разведку ходила, в детском саду трудилась, хлеб молотила — столько профессий перепробовала.





«У меня большая и дружная семья. Все внимательные. Я горжусь близкими. Мы никогда не ссоримся, помогаем друг другу», — поделилась Анна Викторовна.

Женщина воспитала четверых внуков, семерых правнуков и семерых праправнуков. На вопрос о секрете долголетия она отвечает с улыбкой: «Важно работать, работать, ну и зарядкой заниматься».





Мария Брускова тоже была тронута вниманием и прекрасным исполнением знакомых песен. Она родилась в 1929 году в Курганской области. В военные годы девчонкой собирала зерно в полях для отправки солдатам на фронт. После войны переехала в Челябинск, получила специальность бухгалтера и более четверти века проработала главбухом на заводе железобетонных изделий.





«Акробаткой была, на сцене выступала. А в хор пришла позже. Сильный же у нас хор был при ЧТЗ — академический», — вспоминает Мария Григорьевна.

Женщины не просто пережили лихолетье — они сохранили энергию, артистизм и особый шарм. Артисты исполнили для них песни военных лет. Труженицы тыла слушали, улыбались и аплодировали, не скрывая слез. Цветущая яблоня стала живой декорацией для этого трогательного концерта.





Такие выступления во дворах городов и сел Челябинской области идут уже несколько дней.