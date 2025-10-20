Евгений Миронов: «Челябинская публика для меня отличается воспитанностью»

Актер выступил на закрытии Музыкального фестиваля Юрия Башмета

В Челябинске спектаклем «Ван Гог. Письма к брату» завершился VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В этот вечер на сцене концертного зала Прокофьева звучала музыка в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы», а голосом актера Евгения Миронова «заговорили» рукописи Ван Гога. За кулисами Юрий Башмет и Евгений Миронов пообщались с журналистами Первого областного медиахолдинга и подвели итоги фестиваля.





Фестиваль проходит в Челябинске вот уже восьмой раз подряд. За эти годы он менялся, совершенствовал свою программу, но при этом сохранял определенные черты. Так, традицией фестиваля становится встреча Юрия Башмета с воспитанниками Детской филармонии.

«Очень сильное впечатление на меня, как всегда, произвела Детская филармония. В этом году я вновь ее посетил, послушал оркестр. Очень приятно, что они играют новую музыку, то, что я никогда не слышал. А еще они сегодня исполнили одно из произведений челябинского композитора, получившего премию у меня на фестивале в Сочи», — рассказал маэстро.

А вот планы на следующий год Юрий Башмет не раскрыл. Но поделился, что работа над новым сезоном уже идет.





Евгений Миронов, выступивший с художественным словом на спектакле «Ван Гог. Письма к брату», поделился, что фестиваль всегда создается с большим вниманием к деталям и разным мероприятиям: обращается к молодым талантам, воспитывающимся в челябинской Детской филармонии, или же к сложным произведениям, как письма Ван Гога к брату Тео. Режиссер спектакля разобрала несколько томов рукописей, чтобы включить в постановку все самое важное о взаимоотношениях двух братьев.

«Для меня это история о творческом человеке. О его пути, расплате за этот путь. Как устроен мозг гениального человека? Что он переживает? У него еще и такая судьба, такой крест: Ван Гог работал в стол, не продал ни одной своей картины, оставался честен с самим собой и верил в то, что его творчество кому-то нужно. Вообще, для меня он уникальный философ с абсолютно точным и определенным взглядом на жизнь, на людей, на любые события, добро, зло, религию», — поделился Евгений Миронов.





Также актер отметил, что рад выступать на фестивале Юрия Башмета, потому что это возможность поделиться с людьми удивительными историями. А еще, по его мнению, в Челябинске очень приятная публика:

«В Челябинске я не первый раз. И я понял, что публика здесь для меня отличается воспитанностью, вниманием, серьезным отношением. Я сюда приезжаю с пониманием того, что здесь абсолютно точно будет отклик в зрительном зале».

А завершился Музыкальный фестиваль Юрия Башмета совместным выступлением камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Евгения Миронова. Однако не завершается история всего фестиваля — в следующем году Южный Урал вновь будет ждать приезда маэстро и новых приглашенных звезд.



