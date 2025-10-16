Юрий Башмет в восьмой раз открыл в Челябинске свой музыкальный фестиваль

По словам артиста, выступления на Южном Урале ему особенно дороги

В Челябинске стартовал VIII Международный фестиваль Юрия Башмета, который открыл сам маэстро. На гала-концерте он вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» и юными талантами исполнил произведения Чайковского, а за кулисами пообщался с корреспондентами и рассказал, что отличает челябинский фестиваль от других и почему на Южный Урал артисты приезжают с особым удовольствием. За мастерством Юрия Башмета наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Впервые музыкальный фестиваль народного артиста СССР прошел в Челябинской области в 2018 году. И каждый год с тех пор фестиваль менялся, искал новый репертуар и новых звезд. Например, в этом году гала-концерт посвятили 185‑летию со дня рождения Чайковского. Слушателям играли «Элегию памяти Ивана Самарина», арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», романсы, вальс-скерцо для скрипки с оркестром и «Воспоминание о Флоренции».

Не только именитых звезд, но и молодые таланты можно услышать на Фестивале Юрия Башмета. Например, гобоиста Федора Освера, на гала-концерте он солировал во время исполнения арии Ленского. Или же виолончелистку Дарью Егорову, которая сыграла во время Pezzo capriccioso. Юрий Башмет поделился, что молодых солистов, которые хотят выступать с состоявшимися известными коллективами, он выбирает не только по идеальному исполнению музыки.

«Самое главное качество — независимо от того, что музыка стала профессией, — нужно продолжать любить музыку просто как слушатель. Если музыкант, большой мастер, имитирует трагедию или любовь в произведении, — это пятерка, но не пятерка с плюсом. Пятерка с плюсом — это когда мастерство — только средство, а остальное — это искреннее отношение к музыке. Совсем маленькие дети иногда прямо в душу тебе влюбленно смотрят. Вот также артист должен быть предан музыке», — отметил дирижер.

В антракте маэстро успел пообщаться с журналистами и поделиться своими впечатлениями от Челябинска и публики. Так, например, Юрий Башмет отметил, что город в последнее время очень сильно развивается и становится лучше.

«У нас в последние 10 лет в стране улучшаются губернаторы. И ваш — в первом ряду вместе с некоторыми другими главами. Несколько лет назад я увидел заинтересованность вашего губернатора в культуре, и я понял, что здесь есть перспективы развития. Жизнь показывает, что я не ошибся», — отметил Юрий Башмет.

Отдельно народный артист похвалил южноуральских слушателей:

«Публика у вас очень благодарная, образованная. Самое приятное — у слушателей телефоны не звонят во время концерта. Ваши люди особенны своим способом мышления, самой жизнью, характером, который очень отличает челябинцев от жителей, например, Ростова-на-Дону. Здесь есть заинтересованность и людей, и властей. Та же детская филармония — такого нигде у нас в стране больше нет. Тут особый мир».

Отдельно Юрий Башмет поделился своими мыслями по поводу назначения Алексея Рубина главным дирижером симфонического оркестра Челябинской области. По словам мастера, Алексей Рубин — свежая кровь, которую всегда так ждут любые коллективы.

«У Алексея Рубина очень хороший синтез прекрасных качеств: профессионализм, академическое образование. Он будет копать, искать суть, глубину, смысл музыки. И это даст оркестру и музыкантам счастье, потому что они будут приходить на работу и соприкасаться с вечностью, заниматься любимым делом, за которое еще и деньги дают. С приходом такого профессионала, как Алексей, у музыкантов начнется новый эмоциональный и качественный этап», — подчеркнул маэстро.

А также Юрий Башмет поделился, что Челябинск достоин стать Культурной столицей 2027 года.

Напомним, фестиваль продлится до 19 октября. В этот день «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета выступят вместе с актером Евгением Мироновым. Артисты сыграют спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату».